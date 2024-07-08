«Всегда виноваты оба»: как Чумаков пытается спасти брак Алсу и Абрамова

Певица подала иск о разводе с бизнесменом спустя 18 лет семейной жизни, а после выступила на раздел имущества. Удастся ли друзьям знаменитостей помирить их?

Певец Алексей Чумаков хочет помирить Алсу и Яна Абрамова и предотвратить их развод. Об этом он рассказал в беседе с изданием KP.RU.

Артист признался, что он как давний друг семьи хочет, чтобы пара забыла свои обиды и смогла сохранить отношения. Он уже беседовал и с Алсу, и с Абрамовым, но певица избегает больную тему, более откровенен в разговорах ее супруг.

«С Яном чаще говорим по душам. Состояние у обоих так себе, мягко говоря. Знаю, что, несмотря на массу слухов, Ян сейчас не состоит ни с кем в отношениях. Все его переживания и поступки говорят, что он хочет сохранить семью. В расставании всегда виноваты оба, равно как и оба должны идти навстречу друг другу, чтобы спастись вместе. Все еще надеюсь на это», — отметил певец.

На днях на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что Алсу подала иск на разделе нажитого имущества с Яном Абрамовым. Видимо она решила не ограничиваться активами мужа на 2,5 миллиарда рублей, которые, по некоторым данным, предлагал бизнесмен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Алсу получила многообещающее послание из печенья с предсказанием.