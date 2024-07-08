«Небеса решили»: певица Алсу получила необычное предсказание на фоне развода

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 161 0

Певица Алсу получила записку из печенья с предсказанием

«Небеса решили»: певица Алсу получила необычное предсказание на фоне развода

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Что артистку ждет в будущем?

На фоне бракоразводного процесса с Яном Абрамовым певица Алсу получила многообещающее послание из печенья с предсказанием.  Об этом сообщает 7Дней.ру

Певица Алсу поделилась предсказанием Певица Алсу поделилась предсказанием. Фото: Instagram* / alsou_a

«Небеса решили — вам пора быть счастливее!» — говорилось в предсказании.

Подписчики под постом разделились на две команды. Одни поддерживали певицу в ее нелегком деле, другие посчитали, что она слишком взрослая для подобной драмы.

Учитывая, что сейчас происходит с одной из самых известных пар, эта записка из печенья имеет особый смысл.

На днях на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что Алсу подала иск на разделе нажитого имущества с Яном Абрамовым. Видимо она решила не ограничиваться активами мужа на 2,5 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Народный артист РФ Филипп Киркоров высказался о громком разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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