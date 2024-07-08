«Небеса решили»: певица Алсу получила необычное предсказание на фоне развода
Певица Алсу получила записку из печенья с предсказанием
Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко
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Что артистку ждет в будущем?
На фоне бракоразводного процесса с Яном Абрамовым певица Алсу получила многообещающее послание из печенья с предсказанием. Об этом сообщает 7Дней.ру.
Певица Алсу поделилась предсказанием.
«Небеса решили — вам пора быть счастливее!» — говорилось в предсказании.
Подписчики под постом разделились на две команды. Одни поддерживали певицу в ее нелегком деле, другие посчитали, что она слишком взрослая для подобной драмы.
Учитывая, что сейчас происходит с одной из самых известных пар, эта записка из печенья имеет особый смысл.
На днях на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что Алсу подала иск на разделе нажитого имущества с Яном Абрамовым. Видимо она решила не ограничиваться активами мужа на 2,5 миллиарда рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Народный артист РФ Филипп Киркоров высказался о громком разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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