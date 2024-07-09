В Ростовской области после атаки дронов ВСУ загорелись два трансформатора

Глубокой ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали территорию Ростовской области. В результате загорелись два трансформатора на электроподстанции, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В результате воздушной атаки в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков беспилотника случилось возгорание сухой растительности. Спасателям оперативно удалось ликвидировать пожар.

«Силы ПВО продолжают отражать атаку дронов», — добавил Голубев.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие сюрпризы приготовили ВС РФ в зоне спецоперации.