В Ростовской области после атаки дронов ВСУ загорелись два трансформатора

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 221 0

Силы ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников.

В Ростовской области после атаки дронов ВСУ загорелись два трансформатора

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ОМЕЛЬЧЕНКО ИЛЬЯ

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Глубокой ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали территорию Ростовской области. В результате загорелись два трансформатора на электроподстанции, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В результате воздушной атаки в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков беспилотника случилось возгорание сухой растительности. Спасателям оперативно удалось ликвидировать пожар.

«Силы ПВО продолжают отражать атаку дронов», — добавил Голубев.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие сюрпризы приготовили ВС РФ в зоне спецоперации.

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