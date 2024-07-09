Актриса Надежда Матушкина умерла после тяжелой болезни

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 953 0

Ей было 67 лет.

Актриса Надежда Матушкина умерла после тяжелой болезни

Фото: Кадр из к/ф «Сыщики районного масштаба», реж. Алексей Феоктистов, 2008 г.

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Вчера, 8 июля, ушла из жизни актриса театра и кино Надежда Матушкина. Ей было 67 лет. Умерла она после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

«Она всегда готова была поделиться своим опытом и талантом с молодыми актерами, за что ее уважали и любили коллеги и зрители», — говорится в сообщении.

Надежда Матушкина родилась 25 сентября 1956 года в Свердловской области. В 1977 году она окончила ВГИК, а потом служила в московском Театре-студии киноактера.

Актриса дебютировала в кино в фильме «Одни сутки из тысячи ста». Он также играла в таких картинах, как «Особо важное задание», «Фронт за линией фронта», «Счастливая Женька», «Линия жизни», «Испытатели» и многих других.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в возрасте 90 лет ушла из жизни знаменитая прима-балерина Государственного академического Большого театра России, народная артистка СССР Марина Кондратьева.

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