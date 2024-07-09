По стопам отца: как сейчас выглядит и чем занимается дочь Александра Абдулова

Девушка успешно прошла несколько вступительных испытаний в престижный университет.

Дочь народного артиста РСФСР Александра Абдулова Евгения окончила школу в этом году и уже подала документы во ВГИК, причем на бюджет. Об этом сообщает издание KP.RU.

Единственная дочь актера выбрала специальность «Режиссура кино и телевидения». Также известно, что она хочет пойти в мастерскую режиссера Владимира Хотиненко. Девушка успешно прошла предварительный тур, давший ей допуск к экзаменам, а также первое творческое испытание.

В свои 17 лет Евгения Абдулова уже имеет опыт съемок в кино. Кадр из к/ф «Баба Мороз и тайна Нового года», реж. Андрей Богатырев, 2023 г.

Предварительное испытание состояло из очерка о причинах выбора профессии и описания своих жизненных интересов, а также рассказа о личных пристрастиях в кино. Помимо этого абитуриент должен был пересказать эпизод выбранного фильма и значимого случая из жизни.

Теперь Абдуловой предстоит пройти собеседование, в том числе профессиональное, и сдать письменную работу.

Следует отметить, что конкурс во ВГИК на режиссерский факультет — очень большой, то же самое касается и мастерской профессора Владимира Хотиненко. На режиссуру выделено всего 15 бюджетных мест, а документы подали уже 271 человек.

Что касается обучения на коммерческой основе, туда документы подали 149 человек при пяти местах.

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