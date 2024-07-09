В России введут отсрочку от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Дума приняла проект об отсрочке от призыва для служащих в прокуратуре и СК

В России введут отсрочку от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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Законопроект уже прошел три чтения в Госдуме.

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях проект закона, предусматривающий предоставление права на отсрочку от призыва на военную службу для сотрудников органов прокуратуры и Следственного комитета России. Об этом сообщается на портале обеспечения законодательной деятельности.

Соответствующий документ внесло правительство России. Кабмин предлагает внести изменения в пункт первый статьи 24 закона «О воинской обязанности и военной службе» («Отсрочка от призыва граждан на военную службу»).

Согласно прежней редакции, правом отсрочки могли воспользоваться только служащие в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных.

Принятый сегодня Госдумой законопроект предоставляет право отсрочки тем лицам, которые поступили на службу в органы прокуратуры и учреждения СКР, после получения высшего образования и на период данной службы. Также предусмотрено для них освобождение от военных сборов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме призвали отклонить законопроект об отсрочке для многодетных отцов. Авторы соответствующего документа выступили с таким предложением еще в сентябре 2022 года. В пояснительной записке отмечалось, что с помощью проекта планируется внести изменения в действующее законодательство. Однако теперь в Госдуме называют эту поправку излишней.

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В России введут отсрочку от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

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