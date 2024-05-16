В Госдуме призвали отклонить законопроект об отсрочке для многодетных отцов

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 79 0

Почему в комитете по обороне считают проект излишним?

В Госдуме призвали отклонить законопроект об отсрочке для многодетных отцов

Фото: www.globallookpress.com / Roman Denisov

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Комитет Государственной думы России по обороне призвал отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих и более детей. Данная рекомендация была размещена в электронной палате Госдумы.

Инициаторы этого законопроекта в сентябре 2022 года предложили освободить отцов семей с тремя и более детьми от частичной мобилизации. В пояснительной записке отмечалось, что с помощью проекта планируется внести изменения в действующее законодательство.

Однако в комитете Госдумы по обороне считают, что данная поправка является излишней, так как «цели, в которых был разработан рассматриваемый законопроект, могут быть достигнуты и в рамках реализации соответствующего указа, что делает законопроект избыточным». Помимо этого, проект нуждается в «существенной доработке», отметили депутаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям.

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