В интересах семьи: Госдума во II чтении приняла проект о возврате НДФЛ

Депутаты внесли изменения в законопроект о налоговой семейной выплате. Ее будут рассчитывать первой — после других вычетов. Так сумма, которую смогут получить родители, станет существенные.

В Минтруда заявили — новая мера позволит поддержать около четырех миллионов российских семей. Как все будет работать — в теме разбирался корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Накануне президент России Владимир Путин попросил депутатов сделать семейную налоговую выплату приоритетной над другими вычетами. Это новая мера соцподдержки. По факту семьи с невысокими доходами смогут вернуть по итогам года 7% от уплаченного НДФЛ

«Если человек воспользовался правом по вычету, он может не получить выплату. Президент поставил точку: выплата первична, и ни на какие вычеты по доходу физических лиц она влиять не может», — сказал депутат Госдумы Федерального собрания РФ Андрей Макаров.

Депутаты отреагировали быстро: ко второму чтению подготовили поправки. Очень важно: выплата коснется четырех миллионов семей, где воспитывают десять миллионов детей.

«Вот этот возврат делается от полной суммы налога, а только потом уже, когда эти 7% вернутся, будут делаться положенные каждой семье налоговые вычеты. Они разные, есть для семей с двумя и более детьми. Это, естественно, уменьшает сумму налога, которую должны будут платить многодетные семьи», — сказал депутат Госдумы Федерального собрания РФ Александр Жуков.

Почему важно, чтобы семейная выплата рассчитывалась раньше других вычетов, например, возьмем имущественный. По закону вернуть за купленное жилье максимально можно 260 тысяч. Сделать это возможно порциями, в зависимости от суммы уплаченного НДФЛ. Это могут быть сразу все 13%. И тогда на семейную выплату уже ничего не останется.

«Это большая сумма — 13% от дохода застрахованного лица, работающего родителя и выплата, которая осуществляется до 6% — это большая сумма, и она приоритетно должна быть, именно поэтому президентом дано соответствующее поручение, которое нами срочно выполнено», — заметила депутат Госдумы Федерального собрания РФ Светлана Бессараб.

Во втором чтении рассматриваются и налоговые новации. Ключевое предложение правительства осталось без изменений: прогрессивная шкала предусматривает пять ступеней. Минимальный НДФЛ, как и раньше, 13%, максимальный — 22% для доходов свыше 50 миллионов.

«Какие изменения в основном претерпел закон в результате тех поправок, которые комитет рекомендует поддержать. В первую очередь это выполнение поручения президента РФ относительно районных коэффициентов, северных надбавок с тем, чтобы они не влияли на прогрессивную шкалу подоходного налога», — отметил Макаров.

Очень важно, что налоговое совершенствование коснется только 3% работающего населения. Для бизнеса вырастет налог на прибыль до 25%. Серьезные льготы подготовили для IT-компаний. Для малого и среднего бизнеса вырастет потолок упрощенки: теперь компании с доходом до 450 миллионов рублей в год смогут отчитываться по УСН.

«Для тех, кто дробил бизнес, будет возможность остаться в правовом поле, чтобы налоги платились в казну», — указал заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Из нового — туристический налог, который должен заменить курортный сбор. И это будет местный налог.

Основной принцип налоговой донастройки — справедливость. Дополнительно средства от налогов пойдут на социальные программы и, конечно же, помогут семьям с детьми.