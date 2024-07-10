Квартиру Дианы Гурцкая обстрелял мужчина в неадекватном состоянии

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 65 0

Нарушитель и раньше совершал незаконные действия.

Квартиру Дианы Гурцкая обстрелял мужчина в неадекватном состоянии

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Квартиру Дианы Гурцкая обстрелял мужчина в неадекватном состоянии. Подробности произошедшего эксклюзивно на 5-tv.ru

Нарушил закон житель соседнего дома. Ранее он уже совершал подобные действия. Известно, что у мужчины не было цели попасть в квартиру именно Гурцкая, но она приняла решение в любом случае написать заявление в полицию, передает «МК».

«Проходила стрельба по окнам <…> На адрес приезжали сотрудники, так как дом находится на контроле. Изъяли предмет, стреляли из пистолета «рогатки», —отметил источник 5-tv.ru.

Представители исполнительницы отказались комментировать ситуацию и прервали телефонный разговор.

В прошлом году Диана Гурцкая осталась вдовой. Ее супругу замглавы Минобрнауки Петру Кучеренко стало плохо во время перелета, он возвращался из командировки. Самолет было решено экстренно посадить, но врачи не успели его спасти. После трагедии певица взяла паузу в карьере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Диана Гурцкая потеряла самых близких людей.

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