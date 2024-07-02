«Я знаю точно — ты здесь»: как Диана Гурцкая потеряла самых близких людей
Певица Гурцкая перенесла две невосполнимые утраты — смерть матери и мужа
Фото: © РИА Новости / Артем Геодакян
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Артистка 2 июля отмечает день рождения, ей исполняется 46 лет. Через что ей пришлось пройти?
Певице Диане Гурцкая 2 июля исполняется 46 лет. Большую часть жизни она провела на сцене, добившись успеха, несмотря на отсутствие зрения от рождения. Однако путь артистки к славе не был простым, случались на нем настоящие трагедии, в числе которых — смерть мамы и любимого мужа. Об этом — в материале 5-tv.ru.
Впервые горечь утраты близкого человека Гурцкая испытала, будучи еще совсем юной. Трагедия была тем острее, что как раз в это время к певице пришли первые успехи, сулившие ей большое будущее.
В 1995 году брат Гурцкая Роберт отправил кассету с песнями в ее исполнении на конкурс «Ялта — Москва — Транзит». Начинающая артистка попала не только в отборочный тур, но и в финал конкурса, где удостоилась специального приза жюри, а главное — познакомилась с композитором Игорем Николаевым. Тот подарил ей песни «Волшебное стекло» и «Ты здесь», принесшие певице настоящую славу.
Однако выход дебютного альбома и первых клипов омрачила семейная трагедия — маме певицы диагностировали рак. Чтобы уберечь Диану от стрессов, близкие отправили ее в Ташкент, откуда она уехала на съемки «Песни года». Там, после одного из выходов на сцену, ей сообщили, что мамы больше нет. Свой следующий альбом певица посвятила родительнице. Он так и назывался — «Ты знаешь, мама» и стал откровением для слушателей.
Казалось, после смерти родного человека судьба стала благосклоннее к Гурцкая: ее карьера в шоу-бизнесе успешно развивалась, она создала семью с состоявшимся и не чаявшим в ней души человеком, родила ребенка.
Певице можно было только позавидовать, что многие и делали, однако 20 мая 2023 года мир для нее снова рухнул: возвращавшийся из командировки супруг артистки Петр Кучеренко скончался. Мужчине стало плохо прямо в самолете. Пилоты экстренно посадили воздушное судно, однако помочь Кучеренко врачи уже не успели. Им оставалось только констатировать смерть мужа певицы от сердечной недостаточности.
После второй трагедии в ее жизни Гурцкая решила сделать паузу в творческой деятельности и сосредоточиться на семье. Сын, оставшийся от любимого супруга, помогает ей пережить горе и не опустить руки.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как живет Диана Гурцкая после смерти мужа — Петра Кучеренко.
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