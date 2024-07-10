Не ударит по карману: где россиянам дешевле всего отдохнуть в августе

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 57 0

В августе снизились цены на отели в Екатеринбурге и Маскате

Не ударит по карману: где россиянам дешевле всего отдохнуть в августе

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В список вошли города РФ и популярное среди туристов зарубежье.

В августе россияне могут провести дешевый и выгодный отпуск в Екатеринбурге. Как сообщает издание Газета.ру, там цены в гостиницах снизились на 44%.

Сутки проживания в городе могут обойтись в среднем в три тысячи рублей. Также сэкономить получится в Суздале, где номер в трехзвездочном отеле теперь стоит на 27% дешевле.

Довольно выгодной окажется поездка и в Минеральные воды. Несмотря на живописное место и огромный спрос, в августе за одну ночь в отеле путешественники заплатят на 20% меньше, чем в середине лета. В среднем цена составит около трех с половиной тысяч рублей.

Кроме того, цены на отдых снизились в таких городах как Владимир и Благовещенск — там номер стоит четыре тысячи за ночь. В списке недорогих значатся отели Грозного, Выборга и Новосибирска, где туристу придется заплатить от трех с половиной до шести тысяч рублей.

Те, кто предпочитает зарубежный туризм, могут в качестве вариантов рассмотреть такие города как Маскат, Мадрид, Берлин, Барселона или Милан. Ценник за одну ночь в августе будет варьироваться от пяти рублей до 12 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа самая дешевая страна для отдыха.

+25° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
88.00
-0.17 95.34
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:47
«Да, скрываю»: Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о третьей беременности
17:31
Водная охота: транспортная полиция провела рейд в Санкт-Петербурге
17:22
Бегут от нацистского режима: в Чечне рассказали, как боевики ВСУ сдаются в плен
17:15
Больше не одиноки? Ученые нашли новую потенциально обитаемую планету
16:43
В России начнут выпускать детали для самолетов Airbus и Boeing
16:38
«Больше шансов»: Орбан назвал возможные сроки переговоров России и Украины

Сейчас читают

Битва двух титанов: кто лучше за последний год— Месси или Роналду
В Азии окончательно сформировался новый трёхсторонний союз
«Вклад генетики»: может ли группа крови влиять на характер человека
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака