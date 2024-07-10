Не ударит по карману: где россиянам дешевле всего отдохнуть в августе

В список вошли города РФ и популярное среди туристов зарубежье.

В августе россияне могут провести дешевый и выгодный отпуск в Екатеринбурге. Как сообщает издание Газета.ру, там цены в гостиницах снизились на 44%.

Сутки проживания в городе могут обойтись в среднем в три тысячи рублей. Также сэкономить получится в Суздале, где номер в трехзвездочном отеле теперь стоит на 27% дешевле.

Довольно выгодной окажется поездка и в Минеральные воды. Несмотря на живописное место и огромный спрос, в августе за одну ночь в отеле путешественники заплатят на 20% меньше, чем в середине лета. В среднем цена составит около трех с половиной тысяч рублей.

Кроме того, цены на отдых снизились в таких городах как Владимир и Благовещенск — там номер стоит четыре тысячи за ночь. В списке недорогих значатся отели Грозного, Выборга и Новосибирска, где туристу придется заплатить от трех с половиной до шести тысяч рублей.

Те, кто предпочитает зарубежный туризм, могут в качестве вариантов рассмотреть такие города как Маскат, Мадрид, Берлин, Барселона или Милан. Ценник за одну ночь в августе будет варьироваться от пяти рублей до 12 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа самая дешевая страна для отдыха.