Рэпер Канье Уэст завершает музыкальную карьеру: правда или фейк

Ранее знаменитость посетил Россию — ходили слухи, что он даст концерт в «Лужниках» в Москве.

Американский рэпер Канье Уэст планирует завершить свою профессиональную музыкальную карьеру. Об этом стало известно благодаря публикации в соцсетях его коллеги Rich the kid (Димитри Лесли Роджер).

«Я ухожу из профессиональной музыки», — написал знаменитый рэпер.

Он также добавил, что не знает, чем еще заняться. Причем опубликованную сторис Rich the kid спустя уже несколько минут — удалил.

Рэпер Канье Уэст приехал в Россию 30 июня на день рождения своего друга Гоши Рубчинского, которому исполнилось 40 лет.

Слухи о том, что рэпер посетит Москву, начали распространяться еще несколько месяцев назад. Поклонники были уверены, что музыкант проведет концерт на стадионе «Лужники», однако официальных заявлений о выступлении не последовало.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, почему рэпер Канье Уэст решил посетить Россию именно сейчас.