МЧС ликвидирует мощный природный пожар в Евпатории

На месте работают 11 спасателей и три единицы техники.

В Евпатории загорелся участок на открытой территории. Об этом сообщили представители МЧС.

Известно, что горит сухая растительность на площади 200 квадратных метров. Ситуация осложнена сильным ветром, из-за которого огонь быстро расходится дальше и плохо поддается тушению.

О происшествии стало известно в 20:40 по московскому времени. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

Ликвидацией пожара занимаются 11 специалистов и три единицы техники. К настоящему моменту огон удалось локализовать на площади 1000 «квадратов».

На кадрах, предоставленных МЧС, видно, что огонь разыгрался не на шутку. Языки пламя превышают человеческий рост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Российский МиГ-31 отогнал норвежский «Посейдон» от госграниц.