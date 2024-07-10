Российский МиГ-31 отогнал норвежский «Посейдон» от госграниц

|
Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

Россия действовала в соответствии с международными правилами.

Российский МиГ-31 отогнал норвежский «Посейдон» от госграниц

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский истребитель МиГ-31 отогнал самолет Р-8А «Посейдон» Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии над акваторией Баренцева моря, не допустив нарушения государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«10 июля 2024 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель, которая была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А „Посейдон“ ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.

При обнаружении норвежского самолета войска России подняли в воздух МиГ-31. После этого Р-8А «Посейдон» развернулся от госграницы. Выполнив задачу, российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

В Минобороны добавили, что норвежский самолет не нарушил госграницу. МиГ-31 совершил полет в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

В октябре 2023 года российский МиГ-31 перехватил норвежский «Посейдон» на Баренцевым морем. Самолет ВВС Норвегии так же пытался нарушить государственную границу России. Позднее на это сообщение отреагировали в США. В частности, американские эксперты отметили эффективность истребителей МиГ-31 в зоне СВО на Украине и их способность перехватить самолеты НАТО.

По словам экспертов, МиГ-31 способен стрелять всеми видами вооружения в ближнем космосе, дальность полета ракеты Р-37М класса «воздух — воздух» составляет 400 километров. Эксперты отмечают и непревзойденную скорость с очень большими 60-килограммовыми боеголовками, из-за чего опасность возникает для самолетов на всех высотах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk пропал с радаров в ходе выполнения миссии над Черным морем у Крыма.

Дрон вылетел с авиабазы НАТО на Сицилии и через воздушное пространство Греции и Болгарии направился в сторону Черного моря, а затем его отслеживание прекратилось. Сам беспилотник предназначен для разведки и наблюдения в любую погоду и время суток. Он может летать на больших высотах и производить съемку с высоким разрешением практически в режиме онлайн.

+25° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
88.00
-0.17 95.34
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:47
«Да, скрываю»: Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о третьей беременности
17:31
Водная охота: транспортная полиция провела рейд в Санкт-Петербурге
17:22
Бегут от нацистского режима: в Чечне рассказали, как боевики ВСУ сдаются в плен
17:15
Больше не одиноки? Ученые нашли новую потенциально обитаемую планету
16:43
В России начнут выпускать детали для самолетов Airbus и Boeing
16:38
«Больше шансов»: Орбан назвал возможные сроки переговоров России и Украины

Сейчас читают

Битва двух титанов: кто лучше за последний год— Месси или Роналду
В Азии окончательно сформировался новый трёхсторонний союз
«Вклад генетики»: может ли группа крови влиять на характер человека
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака