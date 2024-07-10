Российский МиГ-31 отогнал норвежский «Посейдон» от госграниц

Российский истребитель МиГ-31 отогнал самолет Р-8А «Посейдон» Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии над акваторией Баренцева моря, не допустив нарушения государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«10 июля 2024 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель, которая была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А „Посейдон“ ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.

При обнаружении норвежского самолета войска России подняли в воздух МиГ-31. После этого Р-8А «Посейдон» развернулся от госграницы. Выполнив задачу, российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

В Минобороны добавили, что норвежский самолет не нарушил госграницу. МиГ-31 совершил полет в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

В октябре 2023 года российский МиГ-31 перехватил норвежский «Посейдон» на Баренцевым морем. Самолет ВВС Норвегии так же пытался нарушить государственную границу России. Позднее на это сообщение отреагировали в США. В частности, американские эксперты отметили эффективность истребителей МиГ-31 в зоне СВО на Украине и их способность перехватить самолеты НАТО.

По словам экспертов, МиГ-31 способен стрелять всеми видами вооружения в ближнем космосе, дальность полета ракеты Р-37М класса «воздух — воздух» составляет 400 километров. Эксперты отмечают и непревзойденную скорость с очень большими 60-килограммовыми боеголовками, из-за чего опасность возникает для самолетов на всех высотах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk пропал с радаров в ходе выполнения миссии над Черным морем у Крыма.

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