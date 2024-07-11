В Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит

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Евгения Романова
Евгения Романова 83 0

Площадь пожара уже увеличилась до двух тысяч «квадратов».

В Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит

Фото: Telegram / Прокуратура Московской области / mosoblproc

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Кровля цеха по производству керамических плит горит в подмосковных Химках, площадь пожара продолжает увеличиваться. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Горит кровля цеха по производству керамических плит на 80 квадратных метрах. <…> В Химках площадь пожара увеличилась», — говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве добавили, что кровля на 80 «квадратах» обрушилась. Внутри здания находятся 30 газовых баллонов, десять из них уже вынесли спасатели Сейчас на месте пожара в Химках работают свыше 50 специалистов и 18 единиц техники.

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств случившегося, в том числе причины пожара. Как уточнила пресс-служба ведомства в Telegram-канале, пламя охватило территорию производственно-складского здания в микрорайоне Сходня в Химках. Информация о пострадавших не поступала.

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Ранее 5-tv.ru писал, что пожар произошел в общежитии МГУ на юго-западе Москвы. Возгорание зафиксировали в 22-этажном доме студента университета на проспекте Вернадского.

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