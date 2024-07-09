Пожар произошел в общежитии МГУ на юго-западе Москвы

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 159 0

На место сразу же прибыли спасатели. Что еще известно о ЧП?

Пожар произошел в общежитии МГУ на юго-западе Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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В общежитии Московского Государственного Университета (МГУ) на юго-западе Москвы произошел пожар. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Возгорание зафиксировали в 22-этажном доме студента МГУ на проспекте Вернадского.

Позднее в МЧС России уточнили, что загорелись личные вещи в одной из комнат общежития на девятом этаже. Спасатели ликвидировали пожар, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал, что в центре Москвы произошел пожар, загорелся ангар на улице Грузинский вал. По словам очевидца, облако дыма распространилось на огромное расстояние.

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