Дава о своем отцовстве: «Это большая ответственность»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 53 0

Блогер Дава мечтает стать отцом и воспитывать троих детей

Дава о своем отцовстве: «Это большая ответственность»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Блогер уже знает, как назовет свою дочь.

Популярный блогер Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, готов стать отцом. В этом артист признался в беседе с Teleprogramma.pro.

Как отметил шоумен, подобный шаг дня него очень серьезен.

«Время покажет. На словах-то мы все готовы. Но это большая ответственность. Ты должен понимать, что воспитание человека требует много внимания, занимает время», — считает блогер.

Давид уверяет, что хочет уделять своим детям много внимания и заботиться о них, выстраивая график таким образом, чтобы малыши не оставались дома одни. Он мечтает чудесно «сыграть эту «роль» и обещает поклонникам, что, когда придет время, те увидят «Даву-папу».

При этом он опасается, что может стать чересчур «переживающим» отцом.

«С одной стороны, не хочется быть строгим, но с другой, постараюсь соблюдать какую-то меру, вовремя приобнять и поддержать. Также не хочется как-то наказывать своих детей», — говорит Дава.

Артист мечтает о троих детях. Девочек он хочет назвать Николь или Евой, мальчикам возможные имена блогер еще не придумал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова сравнила поцелуи с Батрутдиновым и Давой.

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