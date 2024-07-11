Нападение, убийство и поджог: в Адыгее предотвратили теракт в православном храме

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Евгения Романова
Евгения Романова 154 0

ФСБ задержала террориста, планировавшего атаковать храм в Майкопе

Нападение, убийство и поджог: в Адыгее предотвратили теракт в православном храме

Фото: © РИА Новости

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Злоумышленник собирался снять на видео свое преступление и опубликовать его в интернете.

Член запрещенной в России международной террористической организации (МТО), выходец из одной из стран Центрально-Азиатского региона, собирался совершить теракт в православном храме в городе Майкопе Республики Адыгея. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Террорист готовил нападение на культовое учреждение (православный храм) города Майкоп и убийство его священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания, провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства», — говорится в сообщении.

Террорист также собирался снять все на видео и опубликовать кадры в интернете в целях пропаганды идей МТО на фоне совершенного резонансного преступления. После теракта злоумышленник планировал скрыться за пределами России.

В результате силовики ФСБ предотвратили террористическую атаку на храм в Майкопе и задержали члена МТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ предотвратила теракты на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурмансен и против трех военных в Москве. Руководители подразделений Минобороны России едва не получили «взрывные подарки» от киевского режима.

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