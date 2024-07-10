ФСБ предотвратила теракты на крейсере «Адмирал Кузнецов» и против трех военных

Силовики Федеральной службы безопасности пресекли попытки спецслужб Украины по совершению терактов на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в городе Мурманске и в отношении трех высокопоставленных военных Минобороны России в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В марте 2024 года с российским военным через мессенджеры связался сотрудник украинских спецслужб. Собеседник представился Олегом. Он пытался склонить военного к совершению теракта на корабле «Адмирал Кузнецов». Олег в том числе обещал офицеру обеспечить выезд из России по поддельным документам, а также предлагал большие деньги. Собеседник с Украины угрожал привлечь российского военного к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям.

Тогда офицер обратился в органы безопасности, сотрудники которых продолжили «оперативную игру», документируя при этом противоправную деятельность Олега. Силовики таким образом пытались выявить возможную агентуру и пособников Украины.

Украинская сторона направила офицеру для сборки зажигательного устройства недостающие компоненты. Доставлены они были через транспортно-логистическую компанию. При этом Олег заверил, что сразу после получения видео с подтверждением поджога на крейсере «Адмирал Кузнецов» военного доставят в Финляндию. В приграничье уже якобы лежат готовые для него документы и деньги. Кроме того, по словам Олега, всю «операцию» курирует глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

Однако слова Олега оказались ложью: после получения украинской стороной видео с инсценировкой теракта на крейсере «Адмирал Кузнецов» куратор сделал вид, что идут плановые учения по проверке готовности к действиям по пожарной тревоге, и выключил средства связи, а также удалил свои аккаунты в мессенджерах.

Следственное отделение УФСБ России по Северному флоту возбудило уголовное дело в отношении Олега и других неустановленных лиц по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера». Злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Также силовики задержали россиянина, который по заданиям ГУР Украины через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности. «Посылки» были замаскированы в подарочную упаковку и направлены по домашним адресам в Москве, где проживают руководители подразделений Минобороны России.

Задержанный россиянин признался, что в мае его завербовали сотрудники ГУР Украины. Мужчина согласился выполнять их поручения, связанные с подготовкой терактов в России за материальное вознаграждение. Задержанный добавил, что взрывчатки должны были быть приведены в действия после отчетов курьеров о доставке посылок руководителям в Москве.

В отношении него столичный главком СК возбудил и начал расследовать уголовное дело. В рамках него мужчина подозревается в покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств.

Все — организатор и соучастники — объявлены в розыск, подчеркнули в ФСБ России. Они будут привлечены к уголовной ответственности согласно законодательству.

Ранее 5-tv.ru писал, что спецслужбы Украины и НАТО пытались подкупить летчика России для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на территорию Незалежной. Противникам не просто не удалось добиться желаемого, они также потеряли военный аэродром.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.