ФСБ предотвратила теракты на крейсере «Адмирал Кузнецов» и против трех военных

Руководители подразделений Минобороны России едва не получили «взрывные подарки» от киевского режима.
Фото, видео: Егиков Михаил / ТАСС; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
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Силовики Федеральной службы безопасности пресекли попытки спецслужб Украины по совершению терактов на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в городе Мурманске и в отношении трех высокопоставленных военных Минобороны России в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В марте 2024 года с российским военным через мессенджеры связался сотрудник украинских спецслужб. Собеседник представился Олегом. Он пытался склонить военного к совершению теракта на корабле «Адмирал Кузнецов». Олег в том числе обещал офицеру обеспечить выезд из России по поддельным документам, а также предлагал большие деньги. Собеседник с Украины угрожал привлечь российского военного к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям.
Тогда офицер обратился в органы безопасности, сотрудники которых продолжили «оперативную игру», документируя при этом противоправную деятельность Олега. Силовики таким образом пытались выявить возможную агентуру и пособников Украины.
Украинская сторона направила офицеру для сборки зажигательного устройства недостающие компоненты. Доставлены они были через транспортно-логистическую компанию. При этом Олег заверил, что сразу после получения видео с подтверждением поджога на крейсере «Адмирал Кузнецов» военного доставят в Финляндию. В приграничье уже якобы лежат готовые для него документы и деньги. Кроме того, по словам Олега, всю «операцию» курирует глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.
Однако слова Олега оказались ложью: после получения украинской стороной видео с инсценировкой теракта на крейсере «Адмирал Кузнецов» куратор сделал вид, что идут плановые учения по проверке готовности к действиям по пожарной тревоге, и выключил средства связи, а также удалил свои аккаунты в мессенджерах.
Следственное отделение УФСБ России по Северному флоту возбудило уголовное дело в отношении Олега и других неустановленных лиц по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера». Злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Также силовики задержали россиянина, который по заданиям ГУР Украины через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности. «Посылки» были замаскированы в подарочную упаковку и направлены по домашним адресам в Москве, где проживают руководители подразделений Минобороны России.
Задержанный россиянин признался, что в мае его завербовали сотрудники ГУР Украины. Мужчина согласился выполнять их поручения, связанные с подготовкой терактов в России за материальное вознаграждение. Задержанный добавил, что взрывчатки должны были быть приведены в действия после отчетов курьеров о доставке посылок руководителям в Москве.
В отношении него столичный главком СК возбудил и начал расследовать уголовное дело. В рамках него мужчина подозревается в покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств.
Все — организатор и соучастники — объявлены в розыск, подчеркнули в ФСБ России. Они будут привлечены к уголовной ответственности согласно законодательству.
Ранее 5-tv.ru писал, что спецслужбы Украины и НАТО пытались подкупить летчика России для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на территорию Незалежной. Противникам не просто не удалось добиться желаемого, они также потеряли военный аэродром.
* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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