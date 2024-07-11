Пуговку из «Папиных дочек» Катю Старшову бросил жених

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 56 0

Бывший возлюбленный ушел от нее к итальянке.

Пуговку из «Папиных дочек» Катю Старшову бросил жених

Фото: СТС / START

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Екатерина Старшова, более известная как Пуговка из «Папиных дочек», осталась одна после шести лет отношений с бойфрендом. Бывший возлюбленный ушел от артистки к итальянке по имени Джульетта, пишет 7Дней.ru.

Годом ранее Катя рассказывала об идиллии в отношениях со своим партнером на льду Василем. Старшова уже много лет занимается фигурным катанием и обожает свое увлечение намного больше актерского искусства.

Описание изображенияЕкатерина старшова с экс-бойфрендом. Instagram* / toosad_katerinas

Катя и ее бывший Василий с избранницей Джульеттой работают в одном коллективе, поэтому Старшовой приходится непросто. Однако она не унывает и продолжает выступать на ледовых шоу.

Интересно, что любимица публики в 2019 году поступила в МГУ, желая стать фармацевтом, но в период пандемии коронавируса бросила университет. Артистка рассказывала, что после стала работать в ледовом шоу на круизном лайнере. При этом Екатерина допускает возможность возвращения в кино.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Боня отреагировала на новый роман бывшего.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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