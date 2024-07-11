«У Анджелины будет красивая мачеха»: Боня отреагировала на новый роман бывшего

Позже блогер начала настойчиво намекать, что у нее тоже все хорошо в личной жизни.

Блогер Виктория Боня отреагировала на новый роман своего бывшего возлюбленного бизнесмена Алекса Смерфита, а позже показала нового ухажера. Об этом пишет 7Дней.ru.

После слухов о романе отца ее дочери Анджелины с моделью Victoria's Secret Алессандрой Амбросио, Боня сразу же подсуетилась и показала, что в ее личной жизни тоже все очень хорошо.

Знаменитость поделилась в личном блоге в соцсетях фото в объятиях неизвестного мужчины, лицо которого она не показала, но сказала, что именно он сейчас делает ее счастливой.

Что касается Алекса Смерфита, то Боня заявила, что он — очень видный мужчина, поэтому неудивительно, что манекенщица могла им очароваться.

«Алессандра Амбросио очень красивая женщина, и если у них что-то серьезное, то это прекрасно. У Анджелины тогда будет очень красивая мачеха…», — рассказала Боня.

Звезда «Дома-2» пожелала отцу своей дочери счастья и выразила надежду, что новый роман бизнесмена благоприятно скажется на всех его близких.

«Я считаю, каждый из нас заслуживает счастья. Поэтому если он его найдет, то неважно с кем. Если он счастлив будет, то и все мы будем счастливы. Поэтому что выигрывают все: счастливый папа — счастливые дети», — добавила она.

На днях в Сеть попали снимки сына ирландского миллиардера Смерфита вместе с моделью Алессандрой Амбросио. Папарацци подловили пару на пляже Ибицы в Испании.

Интернет-пользователи сразу же решили, что между ними роман. Это неудивительно, ведь пара выглядела довольно счастливо и расслаблено друг с другом. Они вместе плавали в Средиземном море, загорали и просто весело проводили время.

Смерфит вскоре прокомментировал эти снимки, сказав, что ожидал подобного ажиотажа. При этом он не стал отрицать связи с топ-моделью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня поддержала Алсу после измены мужа.