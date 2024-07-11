Последствия обстрела: МЧС ведут борьбу с лесным пожаром в районе Энергодара

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 58 0

МЧС вторые сутки ведут борьбу с лесным пожаром в районе Энергодара

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ОМЕЛЬЧЕНКО ИЛЬЯ; Telegram / МЧС Запорожской области / mchs85; 5-tv.ru

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Огнем охвачено более десяти гектаров территории.

В Энергодаре вторые сутки продолжаются работы по ликвидации пожара, возникшего из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Запорожской области.

В публикации отметили, что было привлечено 17 единиц техники и 67 человек личного состава для ликвидации трех очагов возгорания сухой растительности.

«От МЧС России было задействовано 60 спасателей и десять пожарных машин. Общая площадь возгорания примерно составила 50 гектаров», — сообщает ведомство.

Огнем охвачено более десяти гектаров территории.

Накануне город-спутник Запорожской АЭС подвергся массированному удару со стороны киевского режима. В результате возник лесной пожар. Все городские силы были брошены на тушение.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гражданские объекты в Краснодарском крае повреждены в результате атаки ВСУ.

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