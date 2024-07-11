Пять детей пострадали при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 116 0

Ситуацию прокомментировал губернатор Белгородской области.

Пять детей пострадали при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино

Фото: www.globallookpress.com / Christian Reister

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Пять детей были ранены при атаке украинского дрона на детскую площадку в Шебекино. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Вражеский беспилотник прилетел во двор жилого дома. Взрывное устройство было сброшено целенаправленно, отметил губернатор.

«Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения», — написал он.

Известно, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их экстренно госпитализировали. Еще троим помощь была оказана на месте.

Военные объекты вблизи от двора не располагаются, подчеркнул Гладков. А на площадке находились простые ребята, а не военные. Одному из раненных всего восемь лет.

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