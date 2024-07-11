Опубликовано видео с места удара ВСУ по детской площадке в Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по двору многоквартирного дома. Взрыв произошел на детской площадке, где пострадали пять детей. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места.

Обычный, ничем не примечательный двор. Как в своем сообщении в Telegram-канале подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, военных объектов рядом с ним не располагается.

Место сброса небольшое, но натворило оно много бед. Дети играли на площадке, кто-то сидел и отдыхал. В результате ранены были пять несовершеннолетних. Двое из них в тяжелом состоянии.

На лавочке во дворе ребятам оказывали первую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что МЧС ведут борьбу с лесным пожаром в районе Энергодара после обстрела ВСУ.