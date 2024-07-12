США допустили разрешение на удары ВСУ вглубь России: «Адаптируем политику»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 36 0

Пентагон: США допустили разрешение на удары ВСУ вглубь России

США допустили разрешение на удары ВСУ вглубь России: «Адаптируем политику»

Фото: Zuma / ТАСС

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Сейчас Вашингтон официально «дал добро» Киеву на применение американского оружия по российским территориям у границ Незалежной.

США не позволяют киевскому режиму применять американские оперативно-тактические ракеты ATACMS в целях «глубоких» ударов по России, однако это может измениться. Такое заявление сделала заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

«Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов… в пределах России», — заявила Сабрина Сингх.

Она подчеркнула, что американские власти однажды уже пересмотрели правила применения передаваемых Украине вооружений в районе Харькова и не исключила возможность ослабления ограничений для других территорий РФ.

«По мере изменения характера войны мы адаптируем нашу политику. Вы видели это в Харькове, и это может распространиться на другие районы», — сказала заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные изучили устройство ракеты ATACMS. Наши специалисты обезвредили взрыватель — на нем установлен промежуточный детонатор. Взрывчатые вещества направлены на экспертизу.

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