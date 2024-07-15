Россиянам рассказали, как будут меняться цены на куриные яйца до Нового года

Этот продукт стал самым подорожавшим за 2023 год.

Стоимость куриных яиц в России будет снижаться вплоть до сентября, а затем до Нового года цены стабилизируются. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что яйца оказались самым подорожавшим продуктом за 2023 год. Цены на них за 12 месяцев поднялись на 61%.

«Я полагаю, что ослабление цен может продолжиться вплоть до сентября (еще в пределах 5%, после чего вероятна их стабилизация вплоть до Нового года, когда традиционно возрастает спрос на куриные яйца, что может привести к новому всплеску цен», — сказал он.

Тренин объяснил, что обнуление ввозных пошлин на яйца из дружественных стран в первом полугодии 2024 года и принятые меры по стимулированию наращивания производства в результате привели к снижению их стоимости. Так, продукция подешевела на 15% к началу этого года.

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