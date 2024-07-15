Собянин рассказал, как московский бизнес помогает сохранять исторические здания

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

На каких условиях реализуется эта программа? И какие уже есть результаты?

Собянин рассказал, как московский бизнес помогает сохранять исторические здания

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин /mos_sobyanin

Уже 12 исторических зданий в столице были отремонтированы инвесторами, еще 15 находятся в процессе реставрации. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Среди уже отреставрированных — помещения в здании Центропечати на Тверской улице и в доходном доме А. И. Синицына в Благовещенском переулке», — написал мэр Москвы.

Возможность приобрести здания, являющиеся объектами культурного наследия, появилась у столичных инвесторов в 2017 году. При этом в рамках договора приобретатели обязуются отреставрировать и привести в порядок помещения перед использованием.

Таким образом городские власти обеспечивают сохранения исторического наследия, а бизнес получает возможность развиваться в районах с высоким рейтингом деловой активности, добавил Сергей Собянин.

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