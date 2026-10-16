Собянин: в Москве провели уникальную операцию по трансплантации спинного мозга

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Вмешательство дало пациенту, которому угрожала полная неподвижность, шанс на восстановление.

В Москве впервые провели трансплантацию спинного мозга

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам Собянина, хирургическое вмешательство продолжалось 12 часов. Пациент, которому грозила полная неподвижность, после операции чувствует себя хорошо.

«Уникальное хирургическое вмешательство, которое длилось 12 часов, выполнено в Институте скорой помощи имени Склифосовского. У пациента, которому грозила полная неподвижность, появился шанс на восстановление. Сейчас он чувствует себя хорошо», — написал мэр Москвы.

Проведенная операция стала продолжением столичного проекта по трансплантации верхних конечностей.

Собянин отметил, что московские медики развивают международное сотрудничество, перенимают зарубежный опыт и внедряют современные технологии. В проведении операции участвовали китайские специалисты, а также применялся трансфер медицинских технологий.

«Эта операция стала одним из примеров такого взаимодействия — с участием китайских коллег и трансфера медицинских технологий», — сообщил мэр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число роботических операций в московских больницах за пять лет выросло в четыре раза. В первом полугодии 2026 года столичные врачи провели более 2,5 тысячи таких вмешательств — на 29% больше, чем годом ранее. Роботические комплексы применяют в онкологии, общей хирургии, травматологии, ортопедии, акушерстве и гинекологии. Сейчас такие операции проводят в десяти московских стационарах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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