«Вернуться к своей изюминке»: певица Нюша рассказала о планах на жизнь после развода

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 4 511 0

Певица Нюша призналась, что сконцентрировалась на себе после развода

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Артистка активно занимается самосовершенствованием.

Певица Нюша заявила, что стремится к лучшей версии себя после громкого развода со своим мужем Игорем Сивовым. Об этом она рассказала 5-tv.ru на VK Fest 2024.

По словам певицы, ей важно, чтобы перемены происходили «естественным образом».

«Здорово, когда мы как-то ухаживаем за собой, стремимся к лучшей версии себя. Это касается и внутреннего мира, и, безусловно, это внешность», — призналась Нюша.

Артистка отметила, что при переменах «внутри» хочется и изменений снаружи. Сейчас Нюша работает над собой, так как в определенном этапе жизни она «что-то с чем-то переборщила».

«Хочется вернуться к своей „изюминке“ и уникальности», — призналась певица.

Нюша считает, что очень важно подчеркивать свои достоинства. При этом не стоит менять себя до неузнаваемости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нюша после развода заговорила об отношениях с бывшим.

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