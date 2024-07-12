Крид — разлучник? Нюша после развода заговорила об отношениях с бывшим

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 54 0

Нюша заявила, что хорошо относится к Егору Криду и продолжает с ним общаться

Крид — разлучник? Нюша после развода заговорила об отношениях с бывшим

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица недавно разошлась с мужем Игорем Сивовым.

Нюша призналась, что до сих пор общается с бывшим возлюбленным Егором Кридом. Об этом она рассказала в интервью на одном музыкальном шоу.

Между исполнителями был непродолжительный, но яркий роман. Они расстались, не объявив причину.

Позже Нюша вышла замуж и даже родила дочь, но недавно ушла от супруга. Крид в своей новой песни сделал несколько намеков на звезду, вызвав бурную реакцию поклонников. Сама Нюша не отреагировала на упоминание своей личности, но позже сделала заявление про их взаимоотношения.

«Мы остались на дружеской ноте. Можем созвониться, можем пообщаться на мероприятии, но не более того. Все равно мы не друзья. Можно сказать, что просто наши пути разошлись. Конечно, мы не чужие друг другу люди», — сказала певица.

Она добавила, что они с экс-бойфрендом уже взрослые люди. Означает ли ее неоднозначный ответ намек на возможность возобновления отношений с Егором?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нюша раскрыла секрет шикарного тела.

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