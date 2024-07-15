«Добро пожаловать»: экс-солистка Reflex Малахова стала мамой во второй раз

Кто родился у певицы?

Бывшая участница группы Reflex Евгения Малахова стала мамой во второй раз. Об этом она сообщила в личном блоге, поделившись подписчиками фотографами с новорожденным ребенком.

Певица замужем за бизнесменом Андреем Тарасовым. У пары родилась девочка. Однако имя, выбранное ребенку, пара не сообщила.

На фотокарточках из родильного дома почти не видно малышку, но сама Евгения выглядит невероятно счастливой.

«Добро пожаловать в этот мир. 12.07.2024», — подписала фото Малахова.

Евгения Малахова стала мамой во второй раз. Instagram* / malahovajenya

Месяц назад артистка устраивала вечеринку по случаю оглашения пола ребенка. Она с особым трепетом подошла к вопросу организации мероприятия, попросив гостей прийти в одежде того цвета, которая, по их мнению, соответствует полу малыша. Если девочка, то розовый, мальчик — голубой. В конце вечеринки Евгения торжественно разрезала торт с розовой начинкой.

В 2022 году Малахова родила Тарасову первенца. Ему дали имя Федор.

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