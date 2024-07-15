«Добро пожаловать»: экс-солистка Reflex Малахова стала мамой во второй раз
Экс-солистка группы Reflex Малахова во второй раз стала мамой
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Кто родился у певицы?
Бывшая участница группы Reflex Евгения Малахова стала мамой во второй раз. Об этом она сообщила в личном блоге, поделившись подписчиками фотографами с новорожденным ребенком.
Певица замужем за бизнесменом Андреем Тарасовым. У пары родилась девочка. Однако имя, выбранное ребенку, пара не сообщила.
На фотокарточках из родильного дома почти не видно малышку, но сама Евгения выглядит невероятно счастливой.
«Добро пожаловать в этот мир. 12.07.2024», — подписала фото Малахова.
Евгения Малахова стала мамой во второй раз.
Месяц назад артистка устраивала вечеринку по случаю оглашения пола ребенка. Она с особым трепетом подошла к вопросу организации мероприятия, попросив гостей прийти в одежде того цвета, которая, по их мнению, соответствует полу малыша. Если девочка, то розовый, мальчик — голубой. В конце вечеринки Евгения торжественно разрезала торт с розовой начинкой.
В 2022 году Малахова родила Тарасову первенца. Ему дали имя Федор.
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