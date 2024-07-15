Пошла на повышение? Как изменятся отношения РФ и Эстонии после отставки Каллас

Известная своей крайне русофобской позицией политик ушла с должности премьер-министра.

Уход Каи Каллас с поста премьер-министра Эстонии не изменит политики этой страны, главная задача которой — «генерировать антироссийские инициативы». Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог и журналист Юрий Светов.

«У Эстонии есть в Европейском союзе своя четкая роль, которую она успешно выполняет. Эта роль заключается в том, чтобы генерировать антироссийские инициативы. Эстония прославилась тем, что первая показала, как закрыть российским туристам путь в Европу. Тогда еще Каллас сказала, что посещать Евросоюз — это не право, а привилегия. Они же первые отрабатывали технологии, как наложить арест на российские активы, забрать проценты», — напомнил эксперт.

Эстония продолжает вынашивать и реализовывать много антироссийских идей, добавил Светов. К примеру, сейчас она «лидирует» в строительстве укреплений на границе с Россией, планирует сделать там 600 бункеров.

«Экономика Эстонии находится в плачевном состоянии, но Каю Каллас и вообще политические силы Европы это не интересует. Для них главное — выполнять задачи», — отметил политолог.

Русофобствующую Каллас, по мнению Светова, вполне устраивало кресло премьера Эстонии, в которое она буквально вцепилась мертвой хваткой. Политолог напомнил, что даже после громкого скандала с мужем, которого уличили в ведении бизнеса с Россией, Каллас заявила, что никуда не уйдет со своего поста.

Плевать ей было и на рейтинги общественной поддержки, которые рухнули в последнее время до 14-16%. Каллас все равно считала, что должна занимать пост премьера. На уход ее сподвигли только перспективы занять высокую должность в ЕС.

«Сейчас она уходит, потому что ей обещана должность верховного комиссара ЕС по связям с иностранными государствами, и она уверена, что этот пост получит. Хотя после того как Виктору Орбану удалось собрать коалицию правых партий в Европарламенте под названием „Патриоты Европы“, они, став третьей по численности фракцией, хотят отбить для себя этот пост. Поэтому еще не все решено», — заметил Светов.

Кто сменит Каллас на посту премьера Эстонии, эксперт однозначно спрогнозировать затруднился. Он пояснил, что ярко выраженных лидеров среди эстонских политиков сейчас нет, а отношения между партиями в рийгикогу (парламенте) весьма напряжены.

Не исключено, что должность захочет занять нынешний второй вице-спикер парламента Юри Ратас. Ранее, непосредственно перед Каллас, он уже был премьер-министром Эстонии, однако, по словам Светова, «его оттуда выковырнули».

Продолжит играть роль «козла-провокатора»

Reuters / Yves Herman; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

Декан ФСНиМК Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов также призвал не ожидать изменения антироссийского курса Эстонии с отставкой Каллас. Он пояснил, что личность эстонского премьера никак не влияет на политику страны, так как она диктуется непосредственно из Вашингтона.

«Говорить о смене поколений элит или лидеров в государствах Прибалтики — несерьезно. Эти страны изначально, сразу после 1991 года, утратили свою политическую субъектность, и их элиты полностью контролируются, направляются и формируются, прежде всего, из Вашингтона. Невзирая на то, что Эстония, Литва и Латвия пребывают в составе ЕС, их главным покровителем, спонсором и лоббистом выступают США. Это как раз наоборот — агенты влияния США и англосаксов вообще в ЕС», — отметил Шатилов.

Поэтому, добавил политолог, Эстония при любом премьер-министре и правительстве продолжит играть роль «козла-провокатора», задача которого — подбросить какую-то неприятную для России тему.

К примеру, в нынешних реалиях эстонцев могут использовать для тестирования ввода европейских войск на Украину, невзирая на низкую боеспособность и малочисленность их вооруженных формирований, предположил эксперт.

«На самом деле они играют свою роль. Почему США их держат про запас, спонсируют и опекают? Потому что на них есть определенные виды, и они нужны для большой геополитики Вашингтона и Лондона. Другое дело, что в отличие от Польши их не закармливают, а держат на голодном пайке. Но тем злее и более антироссийски настроенными они становятся», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер Кая Каллас и правительство Эстонии подали в отставку. Причиной стало то, что Каллас выбрали на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности — должность, которую сейчас занимает Жозепа Боррель.