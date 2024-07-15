Премьер Эстонии Кая Каллас подала в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку. Об этом сообщило эстонское радио ERR.

Сообщается, что Каллас уже подала соответствующее заявление президенту Эстонии Алару Карису. Политик продолжит исполнять свои обязанности до вступления в должность нового главы кабинета министров.

Каллас подала в отставку из-за того, что она была выбрана на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Причем об этом стало известно еще в конце прошлого месяца — 28 июня.

Кая Каллас заменит на своем будущем посту главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который вступил в эту должность 1 декабря 2019 года.

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