«Будущее решается на фронте»: нужен ли России второй «саммит мира» по Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 65 0

Политолог Мезюхо: будущее решается на полях СВО, а не на посиделках в Швейцарии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Moncloa; © РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

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Зеленский заявил, что российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.

Будущее мира решается на фронтах спецоперации, а не на «посиделках» в Швейцарии. Так политолог Иван Мезюхо в беседе с 5-tv.ru прокомментировал заявление президента* Украины Владимира Зеленского о том, что Россия «должна» принять участие во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.

Эксперт отметил, что даже представителям «коллективного Запада» во время так называемой «мирной конференции» в швейцарском Бюргенштоке в середине июня было понятно, что конфликты без участия второй стороны не решаются.

«Поэтому еще во время этих „швейцарских посиделок“ разные должностные лица на уровне министерства иностранных дел Украины заявляли, что они пригласят Российскую Федерацию на подобный формат. Зеленский только повторил то, что было сказано его дипломатами», — указал Мезюхо.

В свою очередь Россия, уверен политолог, не будет принимать участия в мероприятии, которое изначально нацелено не на диалог, а на то, чтобы выдвинуть Москве заведомо неприемлемые, противоречащие ее конституции и реальному положению дел на фронте условия.

«Россия, как известно и нам, и западным экспертам, сегодня обладает инициативой на поле боя. И будущее решается сегодня на фронтах спецоперации, а не на „посиделках“ в Швейцарии и других европейских державах», — подчеркнул политолог.

Ранее в этот день глава киевского режима в общении с украинскими журналистами заявил, что российские представители «должны» принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. Мероприятие, по словам Зеленского, пройдет в ноябре, когда у Киева будет «полностью готовый план».

Первый «саммит мира» по Украине прошел в Швейцарии 15–16 июня. На нем отсутствовал американский лидер Джо Байден, а также лидеры ряда других ведущих мировых держав и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Итоговый документ конференции поддержали США, Канада, Великобритания, а также Франция, Германия и другие страны Евросоюза. При этом не подписал его ряд стран, среди которых участники БРИКС, включая ОАЭ, Индию, Саудовскую Аравию, ЮАР, Бахрейн, Индонезию и еще несколько государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что провал швейцарской «мирной конференции» по Украине признали на Западе.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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«Будущее решается на фронте»: нужен ли России второй «саммит мира» по Украине

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