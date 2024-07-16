Фон дер Ляйен отменила традиционный визит в председательствующую в Совете ЕС Венгрию

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Фон дер Ляйен отменила визит в председательствующую в Совете ЕС Венгрию

Фото, видео: Reuters / Johanna Geron; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Вероятно, Будапешт таким образом наказали за отличающуюся позицию от повестки коллективного Запада.

Свой вариант мирного разрешения конфликта представил Виктор Орбан. Правда, не публично. Стало известно, что после серии его поездок на Украину, в Россию, Китай и США он отправил лидерам ЕС свой план урегулирования. Не исключено, что его могут обсудить на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, который пойдет 17 июля.

Немецкое издание Bild выяснило, что в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю Орбан призывает к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также переговорам с Китаем о мирной конференции для урегулирования украинского конфликта.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС провести переговоры с Россией и Китаем, чтобы созвать новую мирную конференцию по Украине и достичь там прекращения огня или даже устойчивого мирного соглашения. Орбан призывает возобновить дипломатические отношения с Россией и считает, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в США может стать посредником мирных переговоров», — сообщает информационный портал.

Между тем, Будапешт уже наказали за его позицию, отличающуюся от повестки коллективного Запада. Еврокомиссия объявила, что отменяет осенний протокольный визит в Венгрию — страну-председатель в Совете ЕС. Фактически, это означает отказ в доверии со стороны ведомства Урсулы Фон дер Ляйен: еврокомиссары не будут участвовать в неформальных заседаниях, созванных по венгерской инициативе.

Тема:
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