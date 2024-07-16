«Хватит лезть»: Ольга Орлова о разводе Алсу и Яна Абрамова

Какую сторону занимает телеведущая в данной ситуации?

Телеведущая и певица Ольга Орлова отказалась комментировать развод Алсу и Яна Абрамова. Артистка посоветовала подписчикам в своем Telegram-канале не лезть в эту ситуацию.

«Ребят, ну только ленивый не высказал свое мнение по поводу развода Алсу. Хватит лезть туда, куда вас не звали. Они взрослые люди, сами разберутся без посторонних. Дайте покоя им и оставьте свое мнение при себе», — написала Орлова.

О разводе певицы Алсу с ее мужем бизнесменом Яном Абрамовым действительно не высказался только ленивый. Прокомментировали ситуацию журналистка Елена Ханга, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая Валерия Кудрявцева, певец Алексей Чумаков и даже народный артист РФ Филипп Киркоров.

Орлова не хочет присоединяться к этому списку, и тем более занимать чью-то сторону в этом деле.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что модель Ксения Бурда, которую заподозрили в отношениях с бизнесменом Яном Абрамовым, прокомментировала появившиеся слухи.