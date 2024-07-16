«Хватит лезть»: Ольга Орлова о разводе Алсу и Яна Абрамова

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 84 0

Ольга Орлова отказалась комментировать развод Алсу и Яна Абрамова

«Хватит лезть»: Ольга Орлова о разводе Алсу и Яна Абрамова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Какую сторону занимает телеведущая в данной ситуации?

Телеведущая и певица Ольга Орлова отказалась комментировать развод Алсу и Яна Абрамова. Артистка посоветовала подписчикам в своем Telegram-канале не лезть в эту ситуацию.

«Ребят, ну только ленивый не высказал свое мнение по поводу развода Алсу. Хватит лезть туда, куда вас не звали. Они взрослые люди, сами разберутся без посторонних. Дайте покоя им и оставьте свое мнение при себе», — написала Орлова.

О разводе певицы Алсу с ее мужем бизнесменом Яном Абрамовым действительно не высказался только ленивый. Прокомментировали ситуацию журналистка Елена Ханга, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая Валерия Кудрявцева, певец Алексей Чумаков и даже народный артист РФ Филипп Киркоров.

Орлова не хочет присоединяться к этому списку, и тем более занимать чью-то сторону в этом деле.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что модель Ксения Бурда, которую заподозрили в отношениях с бизнесменом Яном Абрамовым, прокомментировала появившиеся слухи.

+22° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.28
0.47 96.26
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:03
Не здороваться, даже глаза не поднимать: коллеги Тимоти Шаламе рассказали о его токсичности
23:43
На Украине депутаты Верховной рады повысили зарплаты своим помощникам
23:23
Лайфхак для дачников: как избавиться от ос на участке подручными средствами
23:03
Все готово: сдан последний участок трассы М-11
22:43
«Не нравится, когда выводят на чистую воду»: Захарова о реакции на слова Лаврова в ООН
22:23
Начальник Генштаба вручил награды бойцам, отличившимся в боях за Урожайное

Сейчас читают

Эксперт: «То, что Америка находится близко к гражданской войне, уже очевидно»
В России обсуждают введение полного запрета самокатов на улицах
Дочь Баталова или Миронова? Голубкина раскрыла имя своего биологического отца
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака