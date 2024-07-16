Европейские политики недовольны визитами премьера Венгрии в Россию и Китай. А в чем еще кроется причина попытки изолировать страну?

Венгрию хотят лишить права голоса в Евросоюзе. Как сообщает издание Politico, причиной недовольства стали визиты премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай.

А, как отмечает EADaily, развивающийся бойкот Орбана может стать еще и подспорьем для переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Вперед выступил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, который уверен, что европейским странам необходимо выработать общую стратегию политики в период председательства Венгрии в Совете ЕС. Это касается не только мирных инициатив Будапешта, но и «правильной» расстановки сил в организации, а еще — голосов.

Ведь уже 18 июля Депутаты Европарламента намерены провести голосование по избранию нового председателя Еврокомиссии на следующие пять лет.

«Судьба Урсулы фон дер Ляйен висит на волоске, и главными проигравшими на выборах в ЕС оказались те, кто, как ни странно, может повлиять на исход событий. Каждый голос будет иметь значение», — утверждает Politico.

Инициаторами таких беспрецедентных мер, как лишение права голоса Венгрии в ЕС, выступают депутаты Европарламента. Они направили письмо руководителям европейских объединений, где заявили, что Орбан «эксплуатирует и злоупотребляет ролью председателя Совета ЕС».

«Орбан совершил несколько дипломатических визитов, в частности, к Путину в России и Си Цзиньпину в Китае, в ходе которых он намеренно искажал свои полномочия», — говорится в заявлении, где свои подписи поставили 63 евродепутата.

Виктор Орбан начал свое «мирное турне» после того, как Венгрия приняла председательство в ЕС. Политик нанес визит 2 июля в Киев. А 5 июля венгерская делегация посетила Москву, где премьер провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

После премьер Венгрии направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза, где подвел итоги своего визита. Он подчеркнул, что отношение Путина к ситуации на Украине «существенно отличается от толкования» президента* Незалежной Владимира Зеленского.

По словам Орбана, российский лидер готов рассмотреть возможность прекращения огня, если это не будет использовано для реорганизации украинских сил, а также на условиях, определенных во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Фон дер Ляйен отменила традиционный визит в председательствующую в Совете ЕС Венгрию.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.