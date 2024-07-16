«Не нравится, когда выводят на чистую воду»: Захарова о реакции на слова Лаврова в ООН

Официальный представитель российского МИДа уверена в лицемерии своих западных коллег.

Западу не нравятся обличительные речи. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в беседе с 5-tv.ru, прокомментировала реакцию коллег на речь министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН.

«А им не нравится, когда их выводят на чистую воду. Им не нравится, когда весь мир понимает, что-то, что они произносят — абсолютное лицемерие, а порой просто вранье. Вы послушайте, что говорит вот эта тройка постоянных членов Совбеза: Британия, США и Франция. Они только что, вот сегодня утром, заявили, что нельзя в соответствии с международным правом вмешиваться во внутренние дела других государств, становиться агрессором, завоевывать, уничтожать гражданское население, страны, которые являются суверенными. И все находящиеся в зале: и те, кто смотрел трансляцию, кто будет потом смотреть стенограммы понимают, что они говорят сами о себе», — отметила Захарова.

Дипломат напомнила о страшных событиях конфликтов в Сирии, Ливии, Ирака, Югославии. Сейчас то же самое происходит на Украине.

«Сколько бы они сейчас не пытались придумать историю про виноватую во всем Россию, но все-то понимают, кто много десятилетий дестабилизировал международные отношения тем, что сейчас отрицает», — заявила дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова рассказывала о странных заявлениях американских политиков, которые в России заметили давно, доказывающих возможность скорого покушения на Дональда Трампа.