«Самоубийство для Запада»: смогут ли конфисковать замороженные российские активы

И каких последствий стоит ждать РФ?

Депутаты Европарламента приняли проект резолюции о поддержке Украины, призывая конфисковать замороженные российские активы. Согласно документу, Евросоюз должен снабжать киевский режим всем, что ему необходимо в боевых действиях за счет резервов РФ. Выписка из резолюции опубликована на сайте Европарламента.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с 5-tv.ru рассказал, насколько опасны такие действия со стороны ЕС и каких последствий стоит ожидать.

По словам эксперта, конфисковать российские активы практически невозможно. Кроме того, от такого решения пострадает сам Запад.

«Просто взять и отнять — невозможно. Необходимо, чтобы некий суд на основании каких-то законов принял решение о конфискации российских активов. Суд, который был бы компетентен рассматривать споры между Украиной и Россией в Европе, но его нет. В Америке его тоже нет, поэтому конфискации не будет», — уверен Алексей.

Кроме того, эксперт считает, что разговоры о конфискации активов возникают только для привлечения внимания или стремления «поймать хайп».

Зубец подчеркнул, что основным местом нахождения российских резервов является Бельгия. Поэтому Европарламент к деньгам РФ имеет отдаленное отношение.

«Ни бельгийское законодательство, ни европейское не предполагает конфискации активов российских. Европарламент может принимать какие угодно резолюции о том, чтобы признать землю плоской, например, но к реальности это не будет иметь никакого отношения, и никто слушать их не будет», — отметил специалист.

Алексей добавил, что бельгийское правительство не пойдет на данный шаг. В случае подписания мирного договора между Россией и Украиной, Бельгии придется вернуть все растраченные средства.

«Вот завтра будет подписан некий договор о примирении на Украине, согласно которому деньги надо вернуть. Кто будет их возвращать? Их будет возвращать Бельгия, а из каких денег они их будут возвращать, если их завтра конфискуют?» — объяснил он.

Свое мнению по поводу данного вопроса в разговоре с 5-tv.ru также высказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Он отметил, что конфискация российских активов никак не повлияет на РФ, однако окажется «самоубийственна» для самого Запада и его экономики.

www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

«Они потеряют гораздо большие средства. Просто за счет снижения притока новых поступлений от других стран. То есть, в принципе, Европе гораздо дешевле самим поддерживать Украину или делать что угодно, так сказать, в отношении Украины», — считает эксперт.

Чирков подчеркнул, что Россия уже выработала механизмы, которые могут компенсировать любой ущерб от антироссийских санкций.

Кроме того, в случае конфискации РФ примет зеркальные меры и конфискует активы, которые принадлежат держателям из недружественных государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Япония хочет передать Украине часть прибыли от замороженных российских активов.