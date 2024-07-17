В Ленобласти «Ласточка» столкнулась с автомобилем, погибли четыре человека

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 57 0

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Ленобласти «Ласточка» столкнулась с автомобилем, погибли четыре человека

Фото: Telegram / Официальный аккаунт ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области/ spb_police78

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В Ленинградской области произошло столкновение поезда «Ласточка» и легкового автомобиля на регулируемом железнодорожном переезде. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Произошло столкновение поезда „Ласточка“ с автомобилем. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — отметили в ведомстве.

В Ленобласти «Ласточка» столкнулась с автомобилем. 5-tv.ru

На фото видно, что в результате происшествия автомобиль сильно смяло и зажало между поездом и перроном. На данный момент остановлено движение поездов на данном направлении. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

По данным 78.ru, в результате ДТП погибли четверо — двое взрослых и двое детей. Также отмечается, что водитель легковушки въехал на переезд во время запрещающего сигнала светофора.

В результате ДТП погибли четыре человека. 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вагоны грузового состава сошли с рельсов в Воронежской области.

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В Ленобласти «Ласточка» столкнулась с автомобилем, погибли четыре человека

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