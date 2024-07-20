«Два раза мне отказала»: как Прохора Шаляпина отвергла Ирина Муравьева

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 136 0

Певец Прохор Шаляпин не смог сделать фото с актрисой Ириной Муравьевой

«Два раза мне отказала»: как Прохора Шаляпина отвергла Ирина Муравьева

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Как оказалось, исполнитель может покорить не всех женщин.

Известный певец и сердцеед Прохор Шаляпин несколько раз получал отказ от народной артистки России Ирины Муравьевой. Исполнитель пытался сфотографироваться со знаменитой актрисой, однако звезда всегда давала музыканту от ворот поворот. Об этом он рассказал в интервью на одном YouTube-канале.

«Два раза отказала мне в этой жизни Ирина Муравьева», — пожаловался Прохор.

Записать совместное видео с актрисой Шаляпина попросил знакомый еще в молодости. Певец специально приехал в Малый театр, чтобы выполнить поручение друга. Однако снимать кадры с Ириной Вадимовной было нельзя — знаменитость не хотела ни фотографироваться, ни записывать ролик.

Спустя годы, уже став известным исполнителем, Прохор Шаляпин оказался на банкете по специальному приглашению. Опять судьба свела его с популярной артисткой, музыкант вновь решил попытать удачу. Только и во второй раз он получил отказ от Муравьевой.

«А у меня в голове: „Еще неизвестно, кому эта фотография больше пригодится“. Может, я буду как Федор Иванович Шаляпин — мега звездой к своим 70 годам. И мы не знаем, что будет дальше», — поделился мнением артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Шаляпин раскрыл правду о пагубном пристрастии Бузовой.

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