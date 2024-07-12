«Даже уединиться в ванной не может»: Шаляпин раскрыл правду о пагубном пристрастии Бузовой

Музыкант расставил точки над I в нашумевшем вопросе.

Слухи об алкогольной зависимости Ольги Бузовой — ничто иное, как происки врагов и спекуляции на честной фамилии певицы. Об этом ее коллега Прохор Шаляпин заявил в новом интервью.

По словам певца, злые языки долго и методично пытались вбить в голову зрителей о том, что Бузова якобы в качестве развлечения и в любую свободную минуту прикладывается к бутылке. В действительности же рабочие скорости поющей звезды настолько высоки, что даже если бы она захотела злоупотребить бокалом вина, то просто не нашла бы для этого времени.

«Если она будет принимать алкоголь, ее вообще ни на что не хватит. Она пашет как лошадь, и у нее нет времени на личную жизнь. Я уверен, что, извините, она даже уединиться в ванной не может, потому что у нее все время нагрузки: надо помыться, лечь спать, иначе не высплюсь, а завтра работать», — рассудил Шаляпин на съемках нового YouTube-шоу с журналистом Константином Долговым.

По словам певца, трудоголизму и целеустремленности знаменитости остается только позавидовать. Именно это и делают люди, пытающиеся возвести чужие несуществующие грехи в ранг истины.

Ранее 5-tv.ru психиатр дал профессиональную оценку возможным проблемам Бузовой с алкоголем.