«Не надо героизации»: Кушанашвили прокомментировал слухи об очередной операции

Журналист также рассказал о предстоящем курсе химиотерапии.

Журналист Отар Кушанашвили опроверг информацию о предстоящей операции. Таким образом он отреагировал на распространившийся в Сети ролик, в котором его имя упомянули певец T-Killah и футболист Дмитрий Тарасов.

Кушанашвили отметил, что отправляется в больницу только для того, чтобы обсудить дальнейший курс лечения. Медики сообщат знаменитости, сколько необходимо процедур химиотерапии, уколов и капельниц.

«Сегодня не операция. Не надо героизации. Сегодня выяснение, как долго будет перетечь река Волга. Как я умею фольклор подключать! Сегодня выяснение, сколько будет курсов химиотерапии. Не надо делать из меня человека, который четыреста операций прошел», — сказал Отар в своем блоге.

Кроме того, он выразил сожаление, что в ближайшее время не сможет записывать контент для своего YouTube-шоу.

Журналист недавно перенес экстренную операцию. Он обратился в больницу с жалобами на сильные боли в области живота. Позднее стала распространяться информация, в том числе от его друга и коллеги Владимира Полупанова, что врачи заподозрили у Кушанашвили рак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Кушанашвили пожаловалась на мошенников после выписки отца.