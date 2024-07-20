«В течение трех месяцев»: Хуснуллин допустил пересмотр условий семейной ипотеки

Сейчас воспользоваться программой могут семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.

Власти могут пересмотреть условия программы «Семейная ипотека», понаблюдав за ее реализацией после запуска. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин журналистам после командировки в Уфу.

Хуснуллин напомнил, что программа была перезапущена в начале июня, поэтому предложения по ее пересмотру ожидаются не раньше осени.

«Сейчас мы смотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно. В течение трех месяцев мы посмотрим, какая будет динамика. Если понадобятся какие-нибудь меры, будем выносить на уровень правительства», — объяснил он.

Марат Хуснуллин также подчеркнул, что уже больше 1,1 миллиона семей воспользовались «Семейной ипотекой».

Ранее в Министерстве финансов РФ сообщили, что действие данной программы по ставке 6% продлено до 2030 года. Она распространяется на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома.

Воспользоваться этой программой могут семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.

Ставка 6% по семейной ипотеке едина для всех, в том числе и для Дальнего Востока. Сумма кредита — до 12 миллионов рублей для семей в столице и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а для остальных регионов — до шести миллионов рублей.

Оформить семейную ипотеку можно и на более крупную сумму: до 30 и до 15 миллионов рублей соответственно. Однако в таком случае будет действовать рыночная процентная ставка.

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