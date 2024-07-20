Стали чужими: почему пары разводятся после долгих лет брака

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 2 858 0

Психолог Шахов: люди чаще всего разводятся из-за потери интереса друг к другу

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Периодический отдых в одиночестве поможет сохранить здоровую атмосферу в доме.

Основной причиной развода является потеря интереса друг к другу. Об этом психолог Александр Шахов эксклюзивно рассказал 5-tv.ru на SYNERGI WOMAN FORUM — 2024.

«Большинство браков распадаются по одной простой причине — люди не интересны друг другу», — рассказал Александр Шахов.

Психолог отметил, что для сохранения хороших отношений необходимо развиваться, уделять внимание своим личным потребностям и желаниям, чтобы не становиться «одним целым».

Он также сообщил, что для женщин важно обмениваться эмоциями с другими женщинами, находить в чем-то успокоение для себя, например, в картах таро, религии или гадании. Потому что мужчина не может обеспечить этого состояния, он отвечает за иную стабильность, более физическую, так как распознает ситуации эмоционально именно на этом уровне.

Отсутствие душевного баланса выливается в огромную проблему. Тревожная жена становится «контролирующей мамой», что супруг воспринимает резко негативно. Чаще всего этот конфликт в паре можно распознать по наличию фразы: «Не выноси мне мозги». Женщине свойственно компенсировать тревогу за счет контроля. Именно поэтому ей стоит заниматься тем, что придаст уверенности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сохранить отношения надолго.

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