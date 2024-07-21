В случае столкновения процесс может перейти в ядерный рубеж, а стратегии у Пентагона нет.

Возможная война Соединенных Штатов с Россией из-за Украины будет иметь катастрофические последствия. Об этом сообщает Fox News.

«Взваливая на себя все новые и новые обязательства перед Украиной, США приближаются к вероятной войне с Россией, которая наверняка возымеет катастрофические последствия», — говорится в публикации.

Отмечается, что у Пентагона нет жизнеспособной военной стратегии для победы в войне с России. По оценкам американской разведки, столкновение может «перейти ядерный рубеж». К слову, в статье добавили, что жизнеспособной стратегии для победы нет и в украинском конфликте.

«Ни США, ни НАТО не хватит промышленного потенциала для войны с Россией, не говоря уже о войне на два фронта с ней и Китаем одновременно», — подчеркивается в материале.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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