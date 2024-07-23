Утопил в унитазе: отчим расправился с пятилетним пасынком и спрятал тело в своем доме

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 64 0

Mirror: в США приговорили к 60 годам тюрьмы мужчину за зверское убийство ребенка

Утопил в унитазе: отчим расправился с пятилетним пасынком и спрятал тело в своем доме

Фото: 5-tv.ru

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Ребенка нашли только через несколько месяцев.

Американец Нэйтон Бриджес получил 60 лет тюрьмы за убийство пятилетнего пасынка. Об этом пишет таблоид The Mirror.

Преступление произошло в 2022 году. В суде было установлено, что 34-летний мужчина утопил мальчика в унитазе, а затем спрятал тело под половицами в доме. Убийца мотивировал свою жестокость тем, что ребенок укусил его за палец. Обезумев, Бриджес схватил его и начал макать головой в воду, пока тот не захлебнулся.

Стоит отметить, что мать ребенка и отчим скрывали исчезновение сына на протяжении трех месяцев. Правда вскрылась благодаря бабушке мальчика, которой в очередной раз не позволили встретиться с внуком. Тогда женщина пошла в полицию и изложила свои опасения.

Когда на место прибыли правоохранители, они пришли в ужас от состояния еще одного ребенка: шестилетняя сестра погибшего была покрыта ожогами, ссадинами и синяками. Родителей арестовали на месте.

Отчим свою вину признал. Что касается матери, та еще ожидает решение суда. Ее обвиняют сразу по нескольким пунктам, в том числе в убийстве и фальсификации вещественных доказательств.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало причиной жестокого убийства девятилетнего мальчика в Перми.

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