В России разрешили тратить маткапитал на строительство дома через эскроу-счета

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Евгения Романова
Евгения Романова 58 0

Путин подписал закон, позволяющий тратить маткапитал на строительство дома

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Соответствующий закон подписал президент.

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через эскроу-счета. Соответствующий документ обнародован на портале официального опубликования правовых актов.

«Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство объекта индивидуального жилищного строительства», — говорится в нем.

Вместе с тем в документе расписывается процедура возврата маткапитала в случае расторжения договора эскроу-счета.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Документ вносит изменения в акты закона «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу».

До этого Путин поддержал идею о том, чтобы семьи могли использовать остаток маткапитала на бытовые нужды, например, чтобы собрать ребенка в школу. По словам президента, в этом вопросе можно начать с десяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что закон об эскроу-счетах поможет россиянам обезопасить себя при строительстве дома по договору подряда. Он предусматривает оплату застройщику только после завершения работ и регистрации прав собственности. Деньги будут до этого момента находиться на эскроу-счетах. К тому же средства будут там застрахованы.

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