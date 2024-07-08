Путин поддержал идею об использовании остатка маткапитала на бытовые нужды

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 81 0

Данный вопрос президент уже обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы семьи могли использовать остаток маткапитала на бытовые нужды, например, чтобы собрать ребенка в школу. Об этом российский лидер поговорил с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

С идеей о том, чтобы использовать остаток маткапитала на нужды семьи, выступила одна из участниц мероприятия. По словам Путина, данный вопрос он уже обсуждал с вице-премьером России Татьяной Голиковой. Инициативу президент поддержал, предложив начать с десяти тысяч рублей остатка маткапитала, которые россияне смогут потратить на бытовые нужды.

«Это известная ситуация: после того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой, вроде как, и сделать уже ничего нельзя. <…> Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте мы для начала сделаем десять тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли одновременно получать средства из маткапитала и единое пособие на детей.

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