В поисках острых ощущений: на плоту в океане нашли тела загадочно погибшей пары

Канадские путешественники Бретт Клиберри и Сара Джастин Паквуд 11 июня ушли в плавание на своей яхте и вскоре перестали выходить на связь. Что стало причиной их гибели и куда пропало их судно?

На берег острова Сейбл в 280 километрах от канадского города Галифакса выбросило спасательный плот с телами супружеской пары: 70-летнего Бретта Клиберри и 54-летней Сары Джастин Паквуд, которых в середине июня объявили пропавшими без вести. Об этом пишет Vancouver Sun.

Как погибли супруги-путешественники, остается неясным. Известно, что 11 июня они отправились на своей яхте Theros из Галифакса к Азорским островам, планируя достичь их 2 июля.

Свое путешествие пара назвала «Зеленой Одиссей», так как намеревалась использовать в плавании лишь паруса и двигатель на солнечных батареях.

Во время путешествия супруги вели YouTube-канал, где рассказывали о том, как проходит их вояж. В последнем видео они сообщили, что погода и ветер благоприятствуют плаванию. Затем муж с женой перестали выходить на связь, а через неделю их объявили пропавшими без вести.

По данным канадской прессы, Бретт и Сара имели немалый опыт морских путешествий. К примеру, в 2017 году они прошли под парусами вдоль западного побережья Канады и США, пересекли Панамский канал и вернулись домой через Новую Шотландию. При этом супруги всегда соблюдали осторожность, например, как-то отказались от намеченного перехода по Атлантике из-за штормового предупреждения.

Тем неожиданней и загадочнее выглядит смерть путешественников. Остается неясным, что произошло с их яхтой, которую до сих пор не нашли, и что вынудило их спасаться на плоту.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как супружеская пара выжила, дрейфуя на плоту 117 дней.